Tiere 18 Parks laden zum Landeszootag: Eintritt für Kinder frei Von dpa | 29.07.2022, 03:03 Uhr

Zum Landeszootag am Freitag bieten 18 Tier- und Erlebnisparks in Mecklenburg-Vorpommern Sonderaktionen und freien Eintritt für Kinder. „Es gibt viel zu sehen und jede Menge zu erleben. Das ist beste Werbung für unsere Zoos und Tierparks und zugleich ein kleines Dankeschön an die Familien im Land, die in der Corona-Pandemie besondere Belastungen zu tragen hatten“, erklärte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Für die Regierungschefin wird die Eröffnung des Zootags heute in Schwerin eine der ersten Amtshandlungen nach ihrem mehrwöchigen Sommerurlaub sein.