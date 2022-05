ARCHIV - Blick auf eine Bockwindmühle vor Sonnenaufgang. Foto: Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild FOTO: Matthias Bein Denkmäler 19 Mühlen öffnen zum Deutschen Mühlentag am Pfingstmontag Von dpa | 30.05.2022, 18:30 Uhr

Zum Deutschen Mühlentag am Pfingstmontag öffnen in Mecklenburg-Vorpommern 19 Wind-, Wasser- und Motormühlen ihre Türen. Sie lassen die Flügel oder Wasserräder drehen, bringen Motoren auf Touren und laden Gäste zu Führungen und kleinen Festen ein, wie der Mühlenverein Mecklenburg-Vorpommern am Montag mitteilte. In der Schleifmühle Schwerin finde die bundesweite Eröffnungsveranstaltung des Deutschen Mühlentags statt.