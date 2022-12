Vereidigung und Fahnenbandverleihung in Stralsund Foto: Stefan Sauer/dpa up-down up-down Verteidigung 190 Soldaten der Marinetechnikschule Parow vereidigt Von dpa | 15.12.2022, 16:39 Uhr

190 neue Soldatinnen und Soldaten der Marinetechnikschule Parow sind am Donnerstag in der Vogelsanghalle in Kramerhof (Kreis Vorpommern-Rügen) vereidigt worden. Nach Auskunft der Schule ließen sich 159 Männer und 31 Frauen zu Technikern der deutschen Streitkräfte ausbilden.