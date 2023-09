Bundespolizei 20 illegal eingeschleuste Migranten aufgegriffen Von dpa | 04.09.2023, 10:13 Uhr Bundespolizei Foto: Philipp Schulze/dpa/Symbolbild up-down up-down

Die Bundespolizei hat in Vorpommern an der Grenze zu Polen innerhalb von vier Tagen 20 illegal eingereiste Migranten aufgegriffen. Davon wurden fünf Männer am Sonntag in Krackow und Grambow aufgegriffen, nachdem sie von Schleusern von Polen aus zu Fuß über die Grenze geschickt wurden, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Montag mitteilte. Die Männer aus Indien, Syrien und dem Irak kamen nach Anträgen auf Asyl in die Erstaufnahmeeinrichtung von Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin. Ermittlungen ergaben, dass die Zuwanderer über die sogenannte Belarus-Route kamen, also über Russland, Belarus und Polen an die Grenze gebracht wurden.