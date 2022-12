Weihnachten Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild up-down up-down Christliche Tradition 200.000 Kirchgänger zu Weihnachten in MV erwartet Von dpa | 16.12.2022, 13:08 Uhr

Die Kirchen in Mecklenburg-Vorpommern rechnen rund um Weihnachten und den Jahreswechsel auch in diesem Jahr mit vollen Häusern. Allein am Heiligen Abend (24. Dezember) werden zu landesweit rund 1000 Christvespern in den 341 evangelischen Kirchengemeinden etwa 200.000 Besucher erwartet, wie die Kirchenkreise Mecklenburg und Pommern der Nordkirche am Freitag gemeinsam mitteilten.