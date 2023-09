Ludwigslust-Parchim 200 Liter Diesel bei Lkw-Unfall ausgelaufen Von dpa | 02.09.2023, 10:07 Uhr Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down

Bei einem Lkw-Unfall auf der Autobahn A24 zwischen dem Kreuz Schwerin und der Anschlussstelle Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sind rund 200 Liter Diesel ins Erdreich gelaufen. Der 58 Jahre alte Fahrer sei am Freitagabend mit seinem Lastwagen mit Anhänger in Richtung Berlin unterwegs gewesen, als er mit seinem Gespann aus bislang ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn abkam und in die Leitplanke krachte, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dabei wurden den Angaben zufolge die Leitplanke auf einer Länge von 30 Metern beschädigt, die Bankette aufgewühlt und der Tank des Lkw beschädigt. Verletzt wurde niemand, ein Alkoholtest beim Fahrer zeigte keine Auffälligkeiten. Den Sachschaden bezifferte die Polizei auf rund 20.000 Euro. Das Fahrzeug sollte am Samstag geborgen werden.