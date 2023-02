Ostseeautobahn wird neu gebaut Foto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down Sanierung 2023: Millionen-Baumaßnahmen auf Nordost-Autobahnen geplant Von dpa | 09.02.2023, 16:45 Uhr

Die für Mecklenburg-Vorpommern zuständige Außenstelle Güstrow der Autobahngesellschaft des Bundes setzt im laufenden Jahr auf den Autobahnen im Nordosten rund ein Dutzend Baumaßnahmen im insgesamt zweistelligen Millionenbereich um. Allein für die seit 2017 laufende Sanierung und Instandsetzung der A20 zwischen Bad Sülze und Tribsees sind 30 Millionen Euro veranschlagt, wie Außenstellenleiter Burkhard Kohn am Donnerstag in Güstrow mitteilte. Vom Sommer an werde es für die Verkehrsteilnehmer dort keine Beeinträchtigungen mehr geben.