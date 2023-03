Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild up-down up-down Mecklenburgische Seenplatte 21-Jähriger stirbt bei Autounfall nahe Werder Von dpa | 12.03.2023, 15:02 Uhr

Bei einem Autounfall bei Werder (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist am Sonntagmorgen ein Mensch ums Leben gekommen. Ein 18 Jahre alter Autofahrer war mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gekracht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein 21 Jahre alter Beifahrer musste am Unfallort wiederbelebt werden, er starb aber später im Krankenhaus.