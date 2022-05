ILLUSTRATION - An der Tür von einem Streifenwagen steht der Schriftzug «Polizei». Foto: David Inderlied/dpa/Illustration FOTO: David Inderlied Polizei 21-Jähriger durch Messerstiche schwer verletzt Von dpa | 27.05.2022, 08:00 Uhr

Durch Messerstiche ist ein 21-Jähriger in seiner Wohnung in Neubrandenburg schwer verletzt worden. Der noch unbekannte Täter sei nach dem Vorfall in der Nacht zum Freitag geflüchtet, sagte ein Sprecher der Polizei. Ein Rettungswagen habe den Verletzten in ein Krankenhaus gebracht. Zum Tatverlauf und dazu, ob Täter und Opfer sich kannten, konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.