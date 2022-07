Die Besatzung des Seenotrettungsbootes "Gerhard Elsner" führt die Bergung einer Person durch. Foto: Georg Wendt/dpa FOTO: Georg Wendt up-down up-down Hilfsorganisationen 25.000 Besucher beim Tag der Seenotretter in der Küste Von dpa | 31.07.2022, 19:02 Uhr

Die Seenotretter an der deutschen Küsten haben am Sonntag mit einem Aktionstag auf ihre Arbeit aufmerksam gemacht. An zahlreichen Standorten präsentierte die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGZRS) ihre Schiffe und gab Einblicke in ihre Arbeit für mindestens 25.000 Besucher, wie ein Sprecher am Sonntag mitteilte. Der Tag der Seenotretter fand zum ersten Mal seit dem Beginn der Corona-Pandemie wieder in Präsenz statt.