Kriminalität 25.000 Euro teures Aluminium-Boot in Plau gestohlen Von dpa | 07.08.2023, 16:11 Uhr

Diebe haben am Plauer See (Ludwigslust-Parchim) ein Sportboot im Wert von rund 25.000 Euro und weitere Bootsausrüstungen gestohlen. Die Diebstähle ereigneten sich am vergangenen Wochenende, wie die Wasserschutzpolizei am Montag mitteilte.