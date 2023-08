Unfall 25-Jähriger Gerät mit beiden Beinen in Mähdrescher Von dpa | 20.08.2023, 08:32 Uhr Krankenwagen Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down

Bei einem Unfall mit einem Mähdrescher im Landkreis Rostock ist ein Mann mit beiden Beinen in die Maschine geraten und hat sich schwer verletzt. Der 25-Jährige bemerkte am Samstagnachmittag in Hohen Luckow beim Entleeren des Bunkers der Landmaschine, dass eine Zuführung mit Getreide verstopft war, wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte. Beim Versuch die Blockade zu entfernen geriet der Mann demnach aus noch unbekannten Gründen mit beiden Beinen in zwei gegenläufig drehende Förderschnecken. Mit schweren Verletzungen wurde er ins Krankenhaus gebracht.