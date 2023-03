Notaufnahme Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild up-down up-down Ludwigslust-Parchim 25-Jähriger zu schnell auf nasser Fahrbahn unterwegs Von dpa | 26.03.2023, 09:49 Uhr

Ein 25-jähriger Autofahrer ist in Parchim am Samstag mit überhöhter Geschwindigkeit von der regennassen Fahrbahn abgekommen und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag angab, kam der Mann in einer Kurve im Landkreis Ludwigslust-Parchim nach links von der Straße ab und prallte daraufhin gegen einen Baum. Der schwer verletzte 25-Jährige musste von den Einsatzkräften aus seinem Auto befreit und in eine Klinik gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden von circa 10.000 Euro.