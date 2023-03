MV-Sportministerin Drese Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild up-down up-down Energiekosten 2,5 Millionen Euro für Sportvereine aus Härtefallfonds Von dpa | 14.03.2023, 16:22 Uhr

Die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns stellt nach Worten von Sportministerin Stefanie Drese (SPD) 2,5 Millionen Euro für den Sport zur Abfederung der gestiegenen Energiekosten bereit. „Sobald der Finanzausschuss des Landtages der Förderung zugestimmt hat, erfolgt die Endabstimmung mit dem Landessportbund, so dass noch im März mit den Antragstellungen begonnen werden kann“, kündigte Drese am Dienstag nach einer auswärtigen Kabinettssitzung in Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald) an. Anträge könnten die rund 1900 gemeinnützigen Sportvereine und Sportverbände des Landes beim Landessportbund stellen.