Blindgänger 250-Kilo-Kriegsbombe soll in Rechlin entschärft werden Von dpa | 26.04.2023, 08:38 Uhr

Eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg soll an diesem Donnerstag in Rechlin (Mecklenburgische Seenplatte) unschädlich gemacht werden. Der 250 Kilogramm schwere Blindgänger hat zwei Zünder und wurde bei Erkundungsarbeiten auf dem Gelände des ehemaligen Bundeswehrdepots gefunden, wie ein Sprecher des Amtes Röbel am Mittwoch sagte. Er wies darauf hin, dass sich in einem Sperrgebiet von einem Kilometer Durchmesser in Rechlin ab 9.00 Uhr niemand mehr aufhalten dürfe.