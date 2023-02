Greifswalder Containerunterkunft Protest Foto: Markus Scholz/dpa/Archivbild up-down up-down Demonstrationen 2500 Protestierende gegen Energie- und Flüchtlingspolitik Von dpa | 28.02.2023, 07:14 Uhr

Rund 2500 Menschen haben in Mecklenburg-Vorpommern gegen weitere Waffenlieferungen im Ukraine-Krieg und die Energie- und Flüchtlingspolitik des Bundes protestiert. Wie Polizeisprecher am Dienstag sagten, versammelten sich Teilnehmer am Montagabend in 17 Städten. Dabei gab es erstmals wieder Proteste in der Landeshauptstadt Schwerin, in der sich etwa 150 Menschen unter dem Motto „Wir wollen Frieden und Sicherheit“ versammelten.