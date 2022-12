Polizeiwagen Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Vorpommern-Greifswald 26 Tannenbäume in Anklam gestohlen Von dpa | 07.12.2022, 14:00 Uhr

Zum ersten Mal in diesem Winter ist im Osten Mecklenburg-Vorpommerns ein größerer Tannenbaumdiebstahl gemeldet worden. Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte, wurden 26 Weihnachtsbäume in Anklam (Vorpommern-Greifswald) gestohlen. Die Bäume lagerten bei Händlern in einer Straße unweit der Peene. Die Diebstähle sollen sich zwischen Sonntag und Dienstag ereignet haben. Der reine Sachschaden wird auf eine dreistellige Summe geschätzt. Weihnachtsbäume wie Nordmanntannen werden derzeit bei etwa 18 bis 20 Euro pro Meter Höhe gehandelt.