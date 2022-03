Noch kostet das Mischbrot 3,50 Euro bei Bäcker Olaf Jaretzke. Ab Montag wird 3,80 Euro auf dem Schild in seinen fünf Bäckerei-Filialen in und um Teterow stehen. 30 Cent mehr. „Ohne Preiserhöhung wirds nicht gehen. Die Mehlpreise sind bis zu 80 Prozent gestiegen“, sagt der stellvertretende Landesinnungsmeister des Bäcker- und Konditorenhandwerks. „Wenn ich die Preise so lasse, mache ich am Jahresende zu.“