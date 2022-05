ARCHIV - Eine Lehrerin schreibt in einer Schule an die Tafel. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild FOTO: Sebastian Gollnow Schulen 30 Grundschulen haben zu wenige Schüler Von dpa | 30.05.2022, 16:05 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern haben nach Angaben des Bildungsministeriums 30 Grundschulen zu wenige Schüler und müssten auslaufen. In diesen Schulen seien zum Beginn des neuen Schuljahres weniger als 20 Kinder in den Eingangsklassen angemeldet und damit weniger als die im Schulgesetz vorgeschriebene Mindestschülerzahl, teilte das Ministerium am Montag mit. Die Schulen bekommen trotzdem eine Bestandsgarantie bis 2030, wie es hieß. Davon profitiere auch ein Gymnasium. Landesweit gibt es aktuell gut 560 Schulen.