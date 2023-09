Gesellschaft 30 Jahre Landesfrauenrat - Ministerin würdigt Engagement Von dpa | 17.09.2023, 08:42 Uhr | Update vor 16 Min. Landtagssitzung Mecklenburg-Vorpommern Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down

Die Schweriner Gleichstellungsministerin Jacqueline Bernhardt (Linke) hat den Landesfrauenrat MV anlässlich seines 30-jährigen Bestehens gewürdigt. „30 Jahre Landesfrauenrat sind 30 Jahre harte Arbeit auf dem Weg zur Gleichstellung“, wurde die Ministerin in einer Mitteilung am Sonntag zitiert. Als Dachverband verbinde er entsprechende Initiativen. „Denn alle arbeiten am gleichen Ziel, die Frauen- und Gleichstellungsinteressen in die Öffentlichkeit, Wirtschaft und Politik zu tragen.“