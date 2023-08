Extremismus 30-Meter-Hakenkreuz in Rasen gemäht Von dpa | 09.08.2023, 12:58 Uhr Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down

Am Rostocker Fischereihafen haben noch Unbekannte ein Hakenkreuz in eine Rasenfläche gemäht. Es habe eine Größe von knapp 30 mal 30 Metern gehabt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. In Schwerin sei auf die „Bank der Menschenrechte“ im Plattenpark ein 10 mal 15 Zentimeter großes Hakenkreuz gemalt worden - mit weißer Farbe. Auf der Bank ist den Angaben zufolge Artikel 1 des Grundgesetzes abgebildet.