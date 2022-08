ARCHIV - Menschen gehen bei Sonnenschein und 20 Grad Celsius über die Seebrücke. Foto: Danny Gohlke/dpa FOTO: Danny Gohlke up-down up-down Familien-Event 30. Seebrückenfest in Boltenhagen lockte viele Besucher an Von dpa | 07.08.2022, 17:10 Uhr

Das viertägige Seebrückenfest in Boltenhagen (Landkreis Nordwestmecklenburg) hat nach Angaben der Veranstalter am Wochenende viele Besucher an die Brücke und die Bühne im Kurgarten gelockt. Während zum Auftakt am Donnerstag bei der Kopfhörer-Party vor allem Schlagerfans auf ihre Kosten gekommen seien, habe zum Abschluss am Sonntag Rock-Popp der 70er für beste Stimmung gesorgt, hieß es aus der Kurverwaltung. Doch statt der angekündigten Rubettes, die wegen Erkrankung eines Bandmitglieds hätten absagen müssen, spielten die Bay City Rollers in dem beliebten Ostseebad.