Nordwestmecklenburg 300.000 Euro Sachschaden bei Brand eines Einfamilienhauses Von dpa | 11.06.2022, 16:37 Uhr

Bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Schlagsdorf (Landkreis Nordwestmecklenburg) ist am Samstag Sachschaden in Höhe von rund 300.000 Euro entstanden. Die darin lebende vierköpfige Familie konnte das Gebäude unverletzt verlassen, erlitt aber einen Schock, wie die Polizei mitteilte. Auch der Familienhund habe sich retten können.