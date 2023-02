Wohnungen Foto: Nicolas Armer/dpa/Symbolbild up-down up-down Wohnen 405 Wohnungslose in Unterkünften in MV: 178.000 bundesweit Von dpa | 01.02.2023, 13:04 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern haben vor einem Jahr 405 wohnungslose Menschen in Notunterkünften, Heimen oder kommunalen Wohnungen für Betroffene gelebt. Bundesweit seien es 178.000 gewesen, teilte das Sozialministerium in Schwerin am Mittwoch mit. In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch seien die Daten zum zweiten Mal vom Statistischen Bundesamt erfasst worden. Die Ergebnisse lägen in einigen Monaten vor.