Ludwigslust-Parchim 43-Jähriger fährt Auto gegen Baum: Schwer verletzt Von dpa | 01.08.2022, 10:23 Uhr

Ein Autofahrer ist am Montag bei einem Unfall nahe Wittenburg (Ludwigslust-Parchim) schwer verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin sagte, war der 43-Jährige am Morgen mit seinem Wagen in einer Rechtskurve von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Fahrer wurde eingeklemmt. Rettungskräfte holten ihn aus dem Wagen und brachten ihn in eine Klinik. Warum der Mann von der Straße abkam, sei noch unklar, hieß es. Die Straße war längere Zeit zur Bergung gesperrt.