Ludwigslust-Parchim 44-Jährige Autofahrerin prallt gegen Baum und stirbt Von dpa | 10.04.2023, 08:49 Uhr

Eine 44-jährige Autofahrerin ist in Warsow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) gegen einen Baum geprallt und dabei ums Leben gekommen. Sie starb noch an der Unfallstelle auf einer Straße zwischen Kothendorf und Walsmühlen, wie die Polizei am Ostersonntag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen war die Frau zu schnell unterwegs und kam von der Fahrbahn ab. Wegen der Bergungsarbeiten war die K16 in Höhe der Unfallstelle für rund drei Stunden vollgesperrt.