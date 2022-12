Polizei Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild up-down up-down Mecklenburgische Seenplatte 46-jährige Frau verliert 15.000 Euro an Betrüger: Warnung Von dpa | 07.12.2022, 09:27 Uhr

Falsche Bankmitarbeiter haben eine Frau aus einem Dorf bei Röbel (Mecklenburgische Seenplatte) um 15.000 Euro betrogen. Die 46-Jährige fiel auf den sogenannten Smishing-Trick herein, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte. Beim „Smishing“ erschleichen sich Cyber-Kriminelle vertrauliche Zugangsdaten mit Hilfe von SMS. Im konkreten Fall hatte ein Unbekannter sich per Telefon vor wenigen Tagen bei der Frau gemeldet und als Mitarbeiter einer örtlichen Sparkasse ausgegeben. Dieser habe erklärt, dass ihr Konto gehackt worden sei und gesperrt werden müsse. Dafür werde der Frau per WhatsApp ein Link gesendet. Die Frau folgte der Warnung des Anrufers und klickte auf den angezeigten Link in der Nachricht.