«5 nach 12!»-Aktion in MV Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Gaspreisbremse „5 nach 12!“: Protestaktion gegen Energiepreispolitik Von dpa | 12.10.2022, 14:56 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern haben Betriebe im Einzelhandel und Gastgewerbe am Mittwoch in mehreren Orten mit der Aktion „5 nach 12!“ für mehr Unterstützung in der Energiekrise demonstriert.