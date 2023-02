Die Mecklenburgische Staatskapelle Schwerin: Der Abend begann ungewöhnlich und fand ein versöhnliches Ende. Foto: Silke Winkler up-down up-down 5. Sinfoniekonzert in Schwerin Stöhnen im Publikum, irritierende Töne und erstaunlich langer Beifall Von Christoph Forsthoff | 21.02.2023, 18:50 Uhr

Das 5. Sinfoniekonzert der Mecklenburgischen Staatskapelle in Schwerin war eine Herausforderung für die Zuhörer. Was an diesem Abend der Zwischentöne geschah.