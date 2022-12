Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Ludwigslust 500 Kg Schinken und Rohwurst aus Fleischerei gestohlen Von dpa | 30.12.2022, 15:42 Uhr

Aus einer Fleischerei in Brüel im Landkreis Ludwigslust-Parchim sind 500 Kilogramm Schinken und Rohwurst gestohlen worden. Dabei entstand ersten Schätzungen zufolge ein Gesamtschaden in Höhe von 10.000 Euro, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Täter seien gewaltsam in das Gebäude eingedrungen und hätten die Beute mit einem Transporter weggebracht.