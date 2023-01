Virtuelles Landesmuseum Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild up-down up-down Museen 500 Stücke im Virtuellen Landesmuseum Von dpa | 30.01.2023, 13:44 Uhr

Das 2014 freigeschaltete Virtuelle Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern hat die Marke von 500 Exponaten in seiner Ausstellung im Netz erreicht. Das sagte der Geschäftsführer der zuständigen Stiftung Mecklenburg, Florian Ostrop, am Montag in Schwerin. Anlass war die Aufnahme des Kunstmuseums Schwaan als 54. Museum im Nordosten in das Internet-Projekt, das sich Ostrop zufolge monatlich im Schnitt rund 2300 Menschen anschauen.