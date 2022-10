Photovoltaik Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Solarenergie 5000 Hektar Äcker für Solar: Start für die ersten 150 Hektar Von dpa | 17.10.2022, 13:08 Uhr

Bis zu 5000 Hektar Äcker dürfen in Mecklenburg-Vorpommern außer der Reihe mit Solaranlagen bebaut werden - dafür hatte der Landtag den Weg freigemacht. Jetzt können die ersten drei Solarparks auf zusammen 150 Hektar in Dettmannsdorf (Landkreis Vorpommern-Rügen) errichtet werden, wie das Wirtschaftsministerium am Montag mitteilte.