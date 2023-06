Polizei Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbo up-down up-down Vorpommern-Greifswald 57-Jähriger behindert Zug am Fahren: Schnellbremsung Von dpa | 29.06.2023, 22:26 Uhr

Ein 57 Jahre alter Mann hat am Donnerstagabend für die Schnellbremsung eines Zuges in Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) gesorgt. Laut Bundespolizei muss er sich jetzt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr verantworten. Der 57-jährige saß angetrunken auf der Bahnsteigkante. Seine Beine hingen in den Gleisbereich.