Unfall FOTO: Stefan Puchner up-down up-down Rügenbrücke 58-jährige Frau stirbt an Unfallstelle nach Frontalzusammenstoß Von Frank Liebetanz | 12.07.2022, 05:20 Uhr

Die Fahrerin wurde in ihrem Smart eingeklemmt und erlitt durch den Unfall so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb.