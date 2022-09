Regisseur und Autor Sascha Hawemann Foto: Volker Bohlmann up-down up-down Mecklenburgisches Staatstheater Schwerin Schauspiel-Premiere mit Texten von Heiner Müller über 60 Jahre DDR Von Holger Kankel | 18.09.2022, 12:00 Uhr

In dem Stück „MÜLLER : Eine Chronik in sechs Jahrzehnten“ begibt sich Regisseur und Autor Sascha Hawemann auf eine Reise in die widersprüchliche Geschichte von 60 Jahren DDR und erzählt zugleich von den Verwerfungen und Desillusionierungen der Gegenwart.