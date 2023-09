Klassik-Festival 65.000 Besucher bei Festspielen MV im Sommer: Mehr als 2022 Von dpa | 14.09.2023, 16:07 Uhr | Update vor 13 Min. Klassische Musik Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down

Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern haben in der am Sonntag zu Ende gehenden Sommersaison rund 65.000 Besucher gehabt und damit 5400 mehr als im Sommer 2022. „Allerdings sind wir leider immer noch nicht auf demselben Niveau wie vor der Pandemie“, sagte Intendantin Ursula Haselböck am Donnerstag mit Blick auf den Besuchereinbruch während der Corona-Jahre mit anfänglichen Veranstaltungsabsagen und späteren Hygienebeschränkungen.