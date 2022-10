Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild up-down up-down Ludwigslust-Parchim 65-Jähriger fährt gegen Baum und stirbt Von dpa | 09.10.2022, 16:32 Uhr

Ein 65 Jahre alter Autofahrer ist am Sonntag auf der Bundesstraße 192 nahe Sternberg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) in einem Waldstück gegen einen Baum geprallt und wenig später im Krankenhaus gestorben. Warum der Mann zwischen den Ortschaften Dabel und Borkow von der Straße abkam, sei noch unklar, teilte die Polizei mit. Der Mann sei an der Unfallstelle reanimiert worden und ins Krankenhaus nach Plau gebracht worden. Dort sei er wenig später gestorben.