Die National-Demokratische Partei Deutschlands (NDPD) war eine Blockpartei in der DDR. Sie wurde 1948 in der Sowjetischen Besatzungszone gegründet und unterstützte die Politik der SED.

Auf Grund des guten Abschneidens von CDU und LDP bei den Landtagswahlen in der SBZ 1946 bemühte sich die SED, diesen Parteien künstliche Konkurrenz zu bereiten. Dazu gründete sie im April 1948 auf Weisung und in Abstimmung mit der SMAD eine Bauernpartei (DBD) und am 25. Mai 1948 die National-Demokratische Partei Deutschlands.

Bereits am 26. Februar 1948 hatte der SMAD-Befehl Nr. 35 die Entnazifizierung in der Sowjetzone beendet; dadurch war es fortan „nichtbelasteten“ NSDAP-Mitgliedern möglich, „an der Sicherung der Einheit und der demokratischen Entwicklung Deutschlands ehrlich mitzuarbeiten“. In ihrem Parteiprogramm forderte die NDPD unter anderem die Förderung des Mittelstands, die Eingliederung der einstigen Berufsbeamten, ein Ende der Diskriminierung der einfachen NSDAP-Mitglieder und der Offiziere der Wehrmacht, eine vollständige Bodenreform und die Enteignung der Konzerne. Die nationalkonservativen Angehörigen des Mittelstands und Heimkehrer aus der Kriegsgefangenschaft stellten den überwiegenden Anteil der Mitglieder.

Die erste Ausgabe der überregional erscheinenden National-Zeitung erschien am 22. März 1948 mit Lizenz der Sowjetischen Militäradministration in Deutschland (SMAD). Als weitere NDPD-nahe Zeitung kamen die Mitteldeutschen Neuesten Nachrichten ab dem 14. Juli 1952 in den Bezirken Halle, Leipzig und Magdeburg heraus; die Sächsischen Neuesten Nachrichten erschienen in den Bezirken Dresden und Karl-Marx-Stadt. Weitere Regionalzeitungen der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands entstanden in der Folge mit den Thüringer, Brandenburgischen und Norddeutschen Neuesten Nachrichten (NNN), die zusammen eine Auflage von 103.000 Exemplaren erreichten.

Wie alle Zeitungen in der DDR war auch die National-Zeitung der Zensur der Staatsführung unterworfen. Im Zuge der politischen Wende erschien die National-Zeitung ab dem 1. Februar 1990 als Berliner Allgemeine. Ende Juni 1990 wurde sie – als erste der DDR-weit verbreiteten Tageszeitungen – eingestellt. Ihre Abonnentenkartei übernahm die frühere LDPD-Zeitung „Der Morgen“, die mittlerweile dem Axel-Springer-Verlag gehörte, aber im Mai 1991 ebenfalls eingestellt wurde. Die NNN überlebte zunächst eigenständnig, wurde 1991 vom Medienkonzern Hubert Burda Media gekauft. msei