Notaufnahme Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Unfälle 73-Jähriger stirbt beim Baumfällen Von dpa | 01.02.2023, 15:12 Uhr

Ein Rentner ist am Mittwoch beim Baumfällen auf dem eigenen Grundstück ums Leben gekommen. Der 73-Jährige habe am Vormittag in Sanitz bei Rostock mit einer Motorsäge eine Kerbe in den Stamm eines etwa 15 Meter hohen Nadelbaumes gesägt, sagte ein Polizeisprecher. Ein Bekannter, mit dem er seit dem Vortag Bäume heruntergenommen und Sträucher gekürzt habe, habe zu der Zeit weiteres Werkzeug geholt.