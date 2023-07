Feuerwehr Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down Mecklenburgische Seenplatte 750.000 Euro Schaden bei Kuhstall-Brand: Ursache noch unklar Von dpa | 14.07.2023, 09:10 Uhr

Die Ursache für das Großfeuer, bei dem am Donnerstag ein etwa 55 Meter lange Halle mit Rinderstall in Pentz (Mecklenburgische Seenplatte) zerstört wurde, ist noch unklar. Die Staatsanwaltschaft hat einen Brandgutachter eingesetzt, der die Überreste des Brandes in Kürze genauer untersuchen soll, wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte. Insgesamt sei ein Schaden von rund 750.000 Euro entstanden. Ein Feuerwehrmann wurde verletzt.