Vorpommern-Greifswald 76-jährige Autofahrerin bei Verkehrsunfall getötet Von dpa | 02.07.2022, 15:36 Uhr

Eine 76-jährige Autofahrerin ist bei einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht unweit von Stolpe (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ums Leben gekommen. Die Rentnerin sei am Samstagvormittag mit ihrem Wagen auf der B 110 in Richtung Anklam unterwegs gewesen, als sie plötzlich trotz Überholverbots von einem anderen Wagen überholt und geschnitten worden sei, teilte die Polizei mit. Um einen Zusammenstoß mit dem vor ihr eingescherten Auto zu verhindern, habe sie nach rechts gelenkt, sei mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die 76-Jährige starb den Angaben zufolge noch an der Unfallstelle.