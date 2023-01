Polizei Foto: Guido Kirchner/dpa/Symbolbild up-down up-down Landkreis Rostock 77-jähriger Fahrschüler fährt unter Anleitung der Frau Von dpa | 17.01.2023, 12:50 Uhr

Eine ungewöhnliche Fahrschulfahrt eines Seniors unter Anleitung seiner Frau haben Polizisten in Teterow (Landkreis Rostock) aufgedeckt. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, wurde der Wagen des Mannes am Montag gestoppt. Das Auto war vorher auf der Bundesstraße 104 durch eine Fahrt in Schlangenlinien aufgefallen und gemeldet worden.