Vorpommern-Rügen 87-Jährige missbraucht und beraubt: Suche nach Täter Von dpa | 04.10.2022, 07:57 Uhr

Die Polizei in Vorpommern sucht weiter nach einem Mann, der am Sonntag eine 87-jährige Frau in ihrer Wohnung in Stralsund überfallen, beraubt und sexuell missbraucht haben soll. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, blieb die Fahndung nach dem Täter bisher ohne Erfolg. Nach den bisherigen Ermittlungen hatte sich der Vorfall am Sonntagmittag in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Knieper West ereignet.