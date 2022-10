Polizistin Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Vorpommern-Rügen 87-Jährige missbraucht und beraubt - Tatverdächtiger gefasst Von dpa | 05.10.2022, 17:48 Uhr

Die Polizei hat den Überfall auf eine 87 Jahre alte Frau in ihrer Wohnung in Stralsund am Sonntag möglicherweise aufgeklärt. Wie eine Polizeisprecherin in Neubrandenburg sagte, wurde der mutmaßliche Täter am Mittwoch in Stralsund festgenommen. Es handele sich um einen 36-Jährigen. Der Tatverdächtige soll nach Angaben der Staatsanwaltschaft am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden, der über einen Haftbefehl entscheiden soll. Ihm wird unter anderem Vergewaltigung und räuberischer Diebstahl vorgeworfen.