Polizei Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild up-down up-down Stralsund 87-Jährige missbraucht und beraubt: Verdächtiger in U-Haft Von dpa | 10.10.2022, 11:40 Uhr

Eine Woche nach dem Überfall auf eine 87 Jahre alte Frau in Stralsund sitzt ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Wie ein Sprecher des Amtsgerichtes Stralsund am Montag sagte, wurde gegen den 36-jährigen Mann aus der Region Stralsund inzwischen Haftbefehl wegen des Verdachts der Vergewaltigung und des räuberischen Diebstahls erlassen. Der 36-Jährige habe sich aber nicht geständig gezeigt.