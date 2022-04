ARCHIV - Ein Streifenwagen der Polizei steht auf einer Straße. Foto: Guido Kirchner/dpa/Symbolbild FOTO: Guido Kirchner Notfall 92-Jähriger verläuft sich in Flusstal: Suchaktion mit Erfolg Von dpa | 26.04.2022, 09:27 Uhr

Die Suche nach einem 92-jährigen Mann ist bei Frost und Dunkelheit in der Region Löcknitz (Vorpommern-Greifswald) glimpflich ausgegangen. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, wurde der Rentner aus Retzin am Montagabend von Angehörigen als vermisst gemeldet. Da im Tal des Flusses Randow Temperaturen um minus zwei Grad herrschten, wurden sofort mehrere Streifenwagen, Spürhund und Hubschrauber eingesetzt. Nach gut drei Stunden entdeckte die Hubschrauberbesatzung den 92-Jährigen, der sich im Dunklen in den Feldern und feuchten Randowwiesen verlaufen hatte.