Polizei Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild Innenministerium 94 Absolventen für Landespolizei Von dpa | 07.07.2023, 13:40 Uhr

Die Landespolizei bekommt 94 neue Kräfte, die frisch ihre Ausbildung an der Fachhochschule für Verwaltung, Polizei und Rechtspflege des Landes in Güstrow abgeschlossen haben. Innenminister Christian Pegel (SPD) überreichte den Absolventen des jüngsten, zweijährigen Ausbildungsganges am Freitag die Zeugnisse.