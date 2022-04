Warnemünde FOTO: Bernd Wüstneck Umfrage 95 Prozent der Menschen leben gerne in MV Von dpa | 04.04.2022, 10:59 Uhr | Update vor 7 Min.

Die meisten Menschen leben einer Umfrage zufolge gerne in Mecklenburg-Vorpommern. In der Befragung des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag der „Ostsee-Zeitung“ äußerten sich 95 Prozent der Befragten entsprechend, wie das Blatt am Montag berichtete. Die Identifikation der Menschen in MV mit ihrem Land sei „außergewöhnlich groß“. Andere Bundesländer kommen demnach auf deutlich geringere Zustimmung, Berlin etwa auf 71 Prozent oder Nordrhein-Westfalen auf 77 Prozent. Bayern hat es mit 93 Prozent ebenfalls in die Spitzengruppe geschafft, wie das Blatt schrieb.