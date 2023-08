Verkehr A19 südlich von Rostock von Mittwoch bis Donnerstag gesperrt Von dpa | 22.08.2023, 17:43 Uhr Gesperrte Straße Foto: David Young/dpa/Symbolbild up-down up-down

Die A19 südlich von Rostock wird zur Wochenmitte auf einem Abschnitt gesperrt - wegen des Aufbaus einer Behelfsbrücke. Ab Mittwoch 10.00 Uhr bis Donnerstag 8.00 Uhr werde die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Kavelstorf und Laage in Richtung Rostock gesperrt, teilte die Autobahn GmbH am Dienstag mit. Ab Mittwoch 18.00 Uhr darf dann auf diesem Abschnitt auch die Fahrbahn in Richtung Berlin nicht benutzt werden - ebenfalls bis Donnerstag 8.00 Uhr.