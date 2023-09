Landkreis Vorpommern-Rügen A20 bei Tribsees einen Tag in beide Richtungen gesperrt Von dpa | 05.09.2023, 17:39 Uhr Gesperrte Straße Foto: David Young/dpa/Symbolbild up-down up-down

Die Autobahn 20 wird am heutigen Mittwoch im Bereich des vor Jahren abgesackten Abschnitts nahe Tribsees (Landkreis Vorpommern-Rügen) erneut voll gesperrt. Laut Autobahn GmbH wird der Verkehr in beide Richtungen von 8.00 bis etwa 18.00 Uhr über die Anschlussstellen Bad Sülze und Tribsees beziehungsweise in Richtung Lübeck über Sanitz statt Bad Sülze und Landstraßen umgeleitet.